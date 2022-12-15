سفير مصر فى الخرطوم يبحث مع وزير شؤون مجلس الوزراء العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والمشروعات الاستراتيجية بين مصر والسودان، خصوصًا فى مجالى الربط الكهربائى والربط السككى، وبحث سبل تطوير هذا التعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أثنى سفير مصر بالخرطوم على خصوصية العلاقات بين مصر والسودان، وعلى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين فى العديد من المجالات، وخاصة ذلك القائم بين أمانتى مجلس الوزراء فى مصر والسودان اتصالاً بتدريب الكوادر البشرية السودانية.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحقيق تقدم ملموس فى المشروعات المطروحة حالياً، لما لذلك من مردود إيجابى على الدولتين، وأشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بمجمل مستوى التعاون القائم بين البلدين، وما يربطهما من روابط أزلية.