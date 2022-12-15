نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لترخيص محل تجاري ورسوم الترخيص بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن الأوراق المطلوبة لترخيص محل تجاري، يجب على كل شخص لديه محل تجاري ان يقوم بترخيص ذلك المحل لتفادي الغرامات المالية، قامت وزارة التنمية المحلية بتفعيل قانون المحال العامة، حيث ينص على التزام جميع المحلات العامة بضرورة ترخيص الأنشطة التي تعمل بها خلال المدة المحددة في القانون لتفادي العقوبات والغرامات.

الأوراق المطلوبة لترخيص محل

قامت وزارة التنمية المحلية بتفعيل قانون المحال العامة، وهو قانون يسمح فيه للمواطنين الذين لديهم محلات تجارية لا تؤثر على الصحة والبيئة لتقديم طلبات لترخيص المحلات التجارية من خلال منظومة إلكترونية حديثة تتيحها وزارة التخطيط والتنمية المحلية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص

قامت وزارة التخطيط والتنمية المحلية بعمل منظومة إلكترونية حديثة لتقديم طلبات الحصول على الترخيص ومن أهم الأوراق المطلوبة هي:

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة البطاقة الضريبية.

جواز سفر صاحب الترخيص.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

بيانات ومعلومات عن المحل مثل نوع المحل، عنوان المحل، اسم المحل مع إرفاق رسم كروكي للمحل.

صورة من عقد الإيجار مكتوب به سند الملكية أو التاريخ والعنوان الخاص بالوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.

خطوات الحصول علي ترخيص

للحصول على الترخيص يجب اتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب الترخيص الى المركز المختص على النموذج الخاص بذلك.

بعد ذلك يقوم صاحب المحل بإحضار و تقديم الأوراق المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لترخيص المحال العامة.

ثم سيقوم المركز المختص بالرد على الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

في حالة قبول الطلب، فإن الإخطار يتضمن جميع الشروط العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه.

بعد ذلك يقوم صاحب المحل بدفع الرسوم (لا تتجاوز 1000 جنيه).

ثم بعدها سيقوم المركز المختص بمنح الترخيص بعد التأكد من وجود الشروط المطلوبة.

بينما في حالة عدم القبول، سيقوم المركز بإخطار صاحب طلب التقديم بالشروط المطلوبة خلال شهر.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا علي الأوراق المطلوبة لترخيص محل تجاري، وتعرفنا أيضا على الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل المحل التجاري، ويجب على أصحاب المحلات التجارية الذهاب فورا لترخيص المحلات والا سيعاقب والغرامات المالية وقفل المحل.