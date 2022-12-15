الرئيس السيسي يلتقي قادة المنظمات اليهودية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقر إقامته بواشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الأمريكية الافريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير إندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.