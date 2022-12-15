الجيزة: رفع 1900 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية بحى الهرم (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بسوق البطران ومحيطه بنطاق حى الهرم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تعديات وإشغالات، وباعة مفترشين للطريق العام الأمر الذى تسبب فى إعاقة للحركة المرورية.





وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات التى استمرت على مدار ثلاثة أيام وأسفرت عن رفع حالات الإشغال والتعديات والباعة المفترشين للطريق العام إلى جانب إزالة الحواجز والاوتاد الحديدية وسيارات الباعة المتروكة بالطريق وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية. كما تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بالقطاع والتى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 1900 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وقد تم رفع حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى شن حملات لرفع الإشغالات بمنطقة مساكن الشباب بالرماية. وشدد المحافظ، على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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