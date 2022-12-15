رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن الاهتمام الذى تُوليه الدولة لتنمية القطاع الصناعى، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادى، ولا سيما فى ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالى زيادة فرص التشغيل.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة، أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأوضح وزير التجارة، المهندس أحمد سمير، أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفنى، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، وفى هذا الإطار عرض الوزير قائمة القطاعات المستهدفة؛ سواء المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، أو تلك القطاعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة والقائمة على المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة.

كما تطرق المهندس أحمد سمير إلى جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، موضحا أنه تم تحديد 152 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مؤكدا أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات فى تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

وفى الوقت نفسه، أوضح وزير التجارة والصناعة، أنه فى ضوء تحليل واردات القطاع الصناعى، تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع صناعى، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها فى شكل ترويجى ودعائى جذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار فى تلك الفرصة.

وتابع أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه تم إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية"، الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتى شهدت رقمنة 381 خدمة حتى الآن سيتم تقديمها إلكترونيا، موضحا أن المنصة تستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع المراحل التى يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعى؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمى التى انتهجتها الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل كذلك على تحديث خريطة الاستثمار الصناعى invegypt؛ بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، ما يمكنه بسهولة من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب فى إنشائه، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقى كل الخدمات المقدمة وكل المعلومات ذات الصلة، مع إيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة فى بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضى المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، كما ستبين الخريطة جميع الحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.

كما عرض الوزير جهود الترويج لعلامة الجودة المصرية "بكل فخر صنع فى مصر"، مشيرا إلى أنه يتم الترويج لهذه العلامة بين الشركات المصرية، لما تتمتع به من مزايا، حيث تعتبر شعاراَ للمنشآت التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية الدولية، وكذلك بين المستهلكين باعتبارها ضمانا لجودة المنتجات.

وتطرق الوزير أيضا إلى جهود الوزارة لزيادة كفاءة استغلال الموارد فى الصناعات القائمة فى كل القطاعات، من خلال التوجه نحو التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الأكثر استدامة واستخدام الكيماويات الخضراء، كما تناول خطوات تطبيق مبادرة "تنمية صناعية متوازنة جغرافياً" والتى تشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وتقوم على تشجيع توطين الصناعة من خلال توفير حوافز إضافية للتنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، مع توفير أدوات تمويلية ميسرة للاستفادة من المجمعات الصناعية بالصعيد، فضلاً عن تحديث المناطق الصناعية بالصعيد؛ لتصبح مستدامة وتعمل بكفاءة، وزيادة نسبة حوافز دعم صادرات المشروعات القائمة بتلك المحافظات، والمشاركة فى الجهود التنموية التى يتم تنفيذها فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".