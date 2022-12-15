حياة كريمة.. قافلة إنسانية وطبية من الداخلية لجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان"، توجيه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظة جنوب سيناء.





يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجا، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل "طبية - إنسانية"، استهدفت عدد من المناطق بنطاق محافظة "جنوب سيناء" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المستشفيات وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك المناطق الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.