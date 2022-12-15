الخارجية تنظم برنامجا تدريبيا لموظفى رئاسة الجمهورية الجزائرية

جدة - نرمين السيد - استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية برنامجًا تدريبيًا لمجموعة من مسئولي وموظفى التشريفات برئاسة الجمهورية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك فى مجال قواعد المراسم والأعراف الدبلوماسية وتنظيم المؤتمرات.





وشارك فى البرنامج الذى انعقد على مدار عشرة أيام بمقر المعهد، 11 من مسئولى وموظفى التشريفات برئاسة الجمهورية الجزائرية، وتم تنفيذه بواسطة قطاع المراسم بوزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك فى سياق علاقات الأخوة التاريخية وأوجه التعاون المتميزة والممتدة التى تربط بين مصر والجزائر.

وافتتح أعمال البرنامج التدريبى السفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية للمراسم، وذلك بحضور السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وكذا السفير حميد شبيرة السفير الجزائرى بالقاهرة؛ حيث اشتمل البرنامج على مشاركة الجانب الجزائرى الخبرات المصرية فى مختلف قواعد وأصول وجوانب العمل المراسمى والأعراف الدبلوماسية وتنظيم المؤتمرات الدولية والفعاليات الرسمية، لاسيما فى ضوء تجربة تنظيم وإستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.