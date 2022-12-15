مباحثات مصرية رومانية فى بوخارست

جدة - نرمين السيد - وأبدى اهتمام رومانيا بتطوير جميع مجالات العلاقات الثنائية فى ظل أهمية مصر فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفى الإطار المتعدد الأطراف، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس الرومانى فى قمة المناخ "COP27"، كما أعرب سكرتير الدولة عن الاهتمام بمد التعاون الثلاثى فى إفريقيا. كما تم خلال اللقاء مناقشة أطر التعاون المطروحة فى عدد من المجالات منها الطاقة، والشباب، والرياضة، والتعليم والثقافة، والتكنولوجيا، والعلوم.

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