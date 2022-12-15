عاجل- السيسى: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وقال راضى إن الرئيس أكد لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، إن حل القضية الفلسطينية، سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى.

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