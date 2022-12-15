يوم الوفاء بالقابضة للمطارات.. تكريم 3 عاملين لبلوغهم سن المعاش (صور)

جدة - نرمين السيد - كرمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ثلاثة من العاملين بالشركة، لبلوغهم سن المعاش، وهم عبد الرحمن عبدالخالق بقطاع الأمن وجمال عبد السلام بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية محمود على بقطاع التخطيط والأمانة العامة.





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