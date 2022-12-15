"شوشة" يؤكد: إنشاء مجمع تعليمي بالعريش يضم 3 مدارس للمتفوقين ومدرسة للتعليم الأساسى وتجريبية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، حفل أعياد الطفولة، والذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، محمد زاهر، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة، وليلي مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد المحافظ علي اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية، معلنا عن البدء في انشاء مجمع تعليمي بمنطقة الخزان بالعريش يضم 3 مدارس، وهي مدرسة للمتفوقين ومدرسة للتعليم الأساسى ومدرسة تجريبية.

أضاف المحافظ أن عدد المدارس التجريبية علي مستوي المحافظة وصلت الي 10 مدارس بعدما كانت مدرستين فقط، متمنيا ان يتم تحويل المدارس الحكومية الي مدارس تجريبية للإرتقاء بمستوي لعملية التعليمية.

أعلن محافظ شمال سيناء عن تنظيم رحلات ترفيهية علمية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية للتعرف على المشروعات القومية والمناطق الأثرية داخل المحافظة وفى مختلف محافظات الجمهورية

وأكد حمزة رضوان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،علي ان الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والاستعراضات المتنوعة لتلاميذ رياض الأطفال بالمدارس.

أضاف، أن من بين الفقرات فقرة الفني لرياض الأطفال بمدرسة الشهيد أحمد شحاته لغات بسم الله مدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات، قطرة ماء، لمدرسة الشهيدة بسمه سعيد راشد، انا مش تمثال، مدرسة الشهيد أحمد سلامه، احنا الثلاثة، مدرسة حمدان لخليلي، قطرة الندي، مدرسة مصطفي حقي.

وسفينة احلامنا، لمدرسة أحمد صفوت، سيب بصمتك، الشهيدة ندى أحمد خميس، انته مصري، مدرسة ال ياسر، يا دنيا سمعاني، مدرسة 25 يناير للغات، بجانب مسرحية اضرار التواصل الاجتماعي الشهيد محمد البهنساوى، واوبريت المهن، لمدرسة حسين جاسر.