محافظ شمال سيناء يؤكد على إدخال كافة الاحتياجات الأساسية من مواد بناء وأدوات كهربائية بدون تنسيق (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 04:28 مساءً -

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء علي اهتمام رئيس الجمهورية بمحافظة شمال سيناء من خلال التوجيه بتيسير حياة المواطنين اليومية .

وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الذي عقد برئاسته وبحضور غبد العزيز مطر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة أن منظومة التنسيقات اديرت بصورة ممتازة تحت اشراف نائب المحافظ .

وأعلن المحافظ عن إلغاء كافة التنسيقات الخاصة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين منها الخضر والفاكهة والزيوت وقطع الغيار الخاصة بالسيارات والملابس والمفروشات ومواد البناء والأدوات الكهربائية وغيرها.

وأشار المحافظ الي وجود بعض الأصناف يستلزم دخولها بتنسيق مسبق، منها اسلاك اللحام والرباط الاسمدة الكيماوية ثنائية الاستخدام، الفحم الكيماوي، و سيارات الدفع الرباعي وقطع غيارها والدرجات النارية، والمواد التي تخضع للحماية المدنية وعدد من المواد والاصناف الكيميائية.

واستعرض المحافظ إجراءات التنسيقات لتلك المواد ، ومنها التقدم للتنسيق قبلها باسبوعين، و العبور من المكان المنسق عليه، واتباع التعليمات الخاصة بافراد الأمن، واتباع قواعد الأمن والسلامه المهنية، وتقديم المستندات الخاصة بالمستخدم النهائي، وادراج أرقام السيارات وأسماء السائقين.

أعلن المحافظ عن دخول الأفراد إلى محافظة شمال سيناء دون قيود بعد الفحص الأمني على مناطق المرور.