السكة الحديد تصدر بيانا بشأن تعطل حركة القطارات بالوجه البحرى بسبب سقوط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - بخصوص ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية و السوشيال ميديا بشأن تعطل حركة القطارات بالوجه البحرى بسبب سقوط جرار قطار رقم 51 بحوش محطة طنطا.

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنه أثناء مسير جرار قطار رقم 51 برقم 3692 من حوش محطة طنطا إلى الرصيف الساعة 7.15 صباحاً سقط الجرار من على السكة داخل حوش المحطة بعيداً عن حركة مسير القطارات وقد تم استخدام السكك البديلة لأعمال المناورة داخل الحوش وعلى الفور تم تجهيز قطار بديل والذى قام الساعة 7.40 صباحاً بتأخير 25 دقيقة وتم رفع الجرار دون حدوث أى تأثير على حركة مسير القطارات حيث أن السقوط بعيداً عن خطوط السفر للقطارات وداخل الحوش و دون وقوع أى اصابات وقد تم تشكيل لجنة على الفور للوقوف على أسباب السقوط .