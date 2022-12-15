الصحة: معهد القلب قدم الخدمة الطبية لـ 2.6 مليون مواطن فى عام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ 2 مليون و652 ألف مواطن، بالمعهد القومى للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومى للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 487 ألفا و187 مريضا، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 350 ألف مريض، بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 150 ألفا و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع أن المعهد القومى للقلب أجرى 12 ألفا و873 عملية جراحية شملت عمليات (القلب، القلب المفتوح، القسطرة) بنسب نجاح تضاهى النسب العالمية والتى تتراوح نسبتها بين 75% و80%، فضلًا عن إجراء 10 آلاف و783 جلسة علاج طبيعى، وإجراء 940 ألفا و310 تحليلات طبية، بالإضافة إلى إجراء 497 ألفًا و755 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، القلب بالمجهود، القلب هولتر).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه وفقًا لخطة التطوير ورفع الكفاءة بالمعهد يجرى استحداث عددا من الأجهزة الطبية والتى تضمنت (جهاز مسح ذرى، و3 أجهزة بقسم الأشعة، و4 أجهزة طبية بقسم الرعاية المركزة)، بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص على تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادى مدير المعهد القومى للقلب، إلى أن المعهد ينفذ خطة تدريب الفرق الطبية، وذلك ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بسعة 444 سريرا، بالإضافة إلى مشاركة المعهد فى المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.