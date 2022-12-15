دور إنسانى.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.





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