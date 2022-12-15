القوات المسلحة تنظم الحوار الأمنى لملحقى الدفاع المعتمدين بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون وتبادل الرؤى مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال المتحدث العسكرى عبر صفحتة الرسمية على موقع (فيسبوك) إن فعاليات الحوار الأمنى بدأت بكلمة اللواء أ.ح. محرز عبد الوهاب محرز القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التى أعرب فيها عن ترحيبه بتشريف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكذا الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة.



ونقل تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا على الدور الحيوى الذى تقوم به مصر فى المنطقة وجهودها المستمرة فى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما أشاد بالدور البارز الذى يقوم به ملحقى الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة، وأهميته البالغة فى دعم ودفع علاقات التعاون العسكرى، بما يخدم المصالح المشتركة للدول.

واستعرضت وزيرة البيئة نتائج مؤتمر قمة المناخ (27-Cop) بشرم الشيخ وجهود الدولة المجابهة تداعيات التغير المناخى، فضلا عن الإشادة الدولية بقدرة الدولة المصرية على إخراج هذا الحدث بالشكل اللائق الذى بدا واضحا من خلال حجم المشاركة الضخمة ومستوى الحضور الأممى والدولى رفيع المستوى والتغطية الإعلامية لأبرز وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية.



كما استعرضت هيئه الرقابة الإدارية، جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية 2030، التى تتوافق مع أهداف وغايات الأمم المتحدة تحت عنوان (المستقبل الذى نصبوا إليه)، وأشاد الحضور بحجم الإنجازات المحققة والخطوات المصرية الحادة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.



على جانب آخر، استعرضت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، ملامح الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية بالحقوق السياسية والمدنية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين دون تمييز عبر عدة آليات؛ استنادا إلى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية.



وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن تقديره البالغ للتنظيم المتميز لفعاليات الحوار الأمنى، كما قام بتقديم درع رابطة الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة إلى هيئة الاستخبارات العسكرية؛ تقديرا لجهودها فى دعم أواصر التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة.



كما أشاد وفد الملحقين العسكريين بالمؤتمر، وأعربوا عن عمق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لحرصها على اطلاعهم بشكل دائم على الرؤية المصرية تجاه مختلف القضايا، وأبدوا تطلعهم لمزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

يأتى ذلك فى ضوء مساعى القوات المسلحة لتقوية الروابط الوثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين، وبحث آفاق التعاون المشترك فى شتى المجالات؛ بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية.