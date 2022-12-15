التضامن تنظم لقاء موسعا لشرح نظام العمل الجديد للرائدات الاجتماعيات (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة آمال ذكى مستشار برنامج "وعى"، وجاكلين ممدوح مدير عام شؤون المرأة بالوزارة، وأحمد شاهين مسؤول المنصة الرقمية، ومديرو إدارات المرأة على مستوى جميع المحافظات.





وأكدت الدكتورة آمال ذكى مستشار برنامج "وعى" أن الاجتماع استعرض تطبيق إدارة عمل الرائدات الاجتماعيات والتدريب على كيفية استخدامه، كما تضمن التدريب على قاعدة بيانات الرائدات الاجتماعيات والبالغ عددهم حتى الآن 14 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التدريب على قاعدة بيانات الأسر المستهدفة 2.8 مليون أسرة، والتى تشمل المرحلة الأولى من خصائص الأم.

كما تناول الاجتماع عرضا للنظام الإلكترونى لمتابعة عمل الرائدات الاجتماعيات وتدريب مديرى إدارة المرأة بالمديريات على شاشة عرض إنجاز الرائدات الاجتماعيات على كل مستويات الجمهورية.

‏كما أكدت ذكى أن عمل الرائدات الاجتماعيات ميدانيا، وليس مكتبيا وهو يشمل بالإضافة لدور التوعية بالقضايا القومية وتعزيز القيم الإيجابية ونبذ المعتقدات والعادات السلبية، تعريف الأسر المستهدفة بالخدمات التى تقدمها وزارة التضامن والوزارات والهيئات الأخرى، وذلك من خلال نظام الإحالة الجديد والذى تم استعراضه خلال الاجتماع والذى يكفل وصول الأسر المستهدفة إلى الخدمات التى تقدمها الدولة وتحديد الفجوات الموجودة فى الخدمات لتكون تحت بصر متخذى القرار، بما يضمن التوزيع العادل للخدمات، بالإضافة للتاكد من جوده الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة من خلال متابعة الرائدات للأسر.

ومن أهم أنشطة وبرامج الوزارة التى توجه الرائدة المستفيدات إليها "الحضانات – عيادات 2 كفاية – برامج التمكين الاقتصادى- المدارس المجتمعية – مراكز التكوين المهنى – مراكز التأهيل، معارض الأسر المنتجة، برنامج تكافل وكرامة".

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة سلسلة من التدريبات المتميزة للرائدات الاجتماعيات الجدد لتدريب وتأهيل الرائدات للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، كما تم وضع نظام فعال لقياس دور الرائدة فى رفع وعى الأسرة من خلال استمارات وعى.

ويعد البرنامج القومى للرائدات الاجتماعيات من البرامج التى توليها الوزارة أهمية خاصة برعاية ودعم رئيس الجمهورية.