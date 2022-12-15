مطارات مصر تستقبل العام الجديد بأشجار الكريسماس والموسيقى

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جدة - نرمين السيد - وتم التنسيق بين صالات المطار المختلفة سواء مبانى الركاب رقم 1 و2 و3 ومبنى الصالة الموسمية ومبنى صالة 4 لوضع الزينات وأشجار الكريسماس ومجسمات لبابا نويل والهدايا فى أرجاء المطارات.
وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن الاستعداد للعام الجديد بتزيين مطار القاهرة وباقى المطارات المصرية وخاصة مطارات الجذب السياحى شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب يهدف لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدى المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس العام فى مصر، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالا سياحيا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات أنه تم تخصيص أماكن لالتقاط الصور التذكارية مع تلك الديكورات مما يترك ذكرى طيبة فى أذهان المسافرين.
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