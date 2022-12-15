رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس؛ لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء عمرو عادل، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء -في كلمة له خلال الاحتفالية- أن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد، طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشددًا على أن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية، حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وشدد مدبولي على أن آثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي فقط، بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيًا واجتماعيًا، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته، يعد أحد ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا: "نحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره، والتي وضعت تصورًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الفساد.. والدولة حريصة على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتزامن مع رؤية مصر 2030".