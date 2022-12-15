المحاكم الدستورية العربية تثمن إنجازات الرئيس السيسي ومواقفه من قضايا الحرية وحقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - أعرب رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواقفه الثابتة من قضايا الحرية وحقوق الإنسان، وانجازاته في سبيل تأمين العدالة والمساواة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء أعمال اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والتي انعقدت بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام؛ حيث تحتضن المحكمة الدستورية العليا المصرية مقر الاتحاد.

وأكد رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتهج سياسة متوازنة أرسى دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، داعين الله عز وجل أن يبارك خطواته على الساحات العربية والإقليمية والدولية لفتح آفاق واعدة أمام الأمة العربية.

وتقدم المؤتمرون بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإحساس الصادق بالأمن والأمان في ربوع البلاد خلال اجتماعهم بالقاهرة.