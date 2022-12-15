جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (Chat bot) عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق الرقم (01022772277)، وتهدف الخدمة إلى الرد على الأسئلة والإستفسارات الأكثر شيوعا وإتاحة الإجابات اللازمة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تطلق خدمة جديدة عبر «واتس آب» للرد على استفسارات المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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