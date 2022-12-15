قوافل الداخلية توزع مساعدات عينية على المواطنين بالمجان

جدة - نرمين السيد - حيث تم تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين– مواد غذائية" بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية؛ للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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