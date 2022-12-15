القوى العاملة تنظم حوارا حول تقييم الآثار البيئية لتوسعة ميناء شرق بورسعيد

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، فى مناقشة بشأن دراسة تقييم الأثار البيئية والاجتماعية لتوسيع محطة تداول الحاويات بشرق التفريعة التى تنظمها شركة قناة السويس للحاويات Scct،





جاء ذلك تفعيلا للحوار المجتمعى، وتنفيذا تعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى كل المديريات بالقيام بدورها فى تحقيق الاستراتيجية المصرية والحوار مع كل الشركاء، لزيادة الاستثمارات فى مختلف المجالات والتركيز على المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضح عبدالونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، انه تمت مناقشة الآثار السلبية والإيجابية المحتملة للمشروع على البيئة الطبيعة، وأن هذه المناقشة تهدف إلى تحديد تأثير المشروع على الحمل البيئى للمنطقة ومنع حدوث أى ضرر لا رجعة فيه على البيئة المحيطة للمشروع وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال المقبلة فى تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من مبادئ مبادرة "اتحضر للأخضر".

بورسعيد

وأفاد مدير المديرية بأنه فى ختام المناقشات تم التوصل إلى توصيات هى:

الاهتمام بالآثار الإيجابية للمشروع وهى توفير فرص عمل لشعب بورسعيد، وتطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003، ومكافحة أى انبعاثات أثناء الإنشاء أو التشغيل، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أثناء الإنشاء، والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة تبعا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك اشتراطات البيئة، وعدم التخلص من أى مخلفات فى مياة قناة السويس للحفاظ على الثروة السمكية.

وحضر المناقشة إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، ولمياء بعيلة مدير إدارة الرعاية، كما شارك فى النقاش ممثلى شركة قناة السويس الحاويات Scct، وجهاز شؤن البيئة،إدارة البيئة بالمحافظة، الهيئة الاقتصادية العامة لميناء بورسعيد، مدير عام ميناء شرق التفريعة، ووفد من جمعية رجال الأعمال.