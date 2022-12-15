محافظ المنيا يناقش معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال رصف الطرق بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك عقب الانتهاء من إدخال كل المرافق والخدمات وانتهاء أعمال الحفر وتوصيل كابلات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحى والغاز الطبيعى، بالتوازى مع الالتزام بإنهاء خطة الرصف التابعة للخطة الاستثمارية الموحدة، مكلفا الهيئة العامة للطرق والكبارى بإسراع وتيرة العمل لإنجاز أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعى من ديرمواس جنوبا حتى مدينة أبوقرقاص شمالا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديرى الهيئات والشركات، مهندسى دار الهندسة، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، شباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز بالتنسيق مع نواب البرلمان، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة، لدراسة كل المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

كما وجه القاضى بتسريع وتيرة العمل الخاصة بتنفيذ أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإدخال خدمات الصرف الصحى بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة، ولتسهيل عمل القطاعات الأخرى للبدء فى توصيل الخدمات تباعا لكل فئات المواطنين.

وناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة فى قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجارى تنفيذها.

كما وجه محافظ المنيا، الشكر لرؤساء المراكز والقرى للإشراف الميدانى على تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتذليل كل العقبات، والتنسيق الدائم مع الشركات والهيئات القائمة على تنفيذ الأعمال بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.

الجدير بالذكر، انه يجرى تنفيذ 3489 مشروعا، بنطاق 5 مراكز مستهدفة فى 192 قرية بإجمالى 757 تابع، بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات الخدمية.