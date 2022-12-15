كلمة الرئيس السيسى فى دفتر شرف وزارة الدفاع الأمريكية

جدة - نرمين السيد - نص الكلمة:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

إنه لمن دواعى سرورى اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، الصرح الذى يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدنى الالتقاء بالسيد أوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكى، وبهذه المناسبة وبصفتى رئيس لجمهورية مصر العربية.

أؤكد حرصى على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصرى والأمريكى، وأتطلع إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التى طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائى المشترك فى كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا.

مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار.