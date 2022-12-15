رئيس الوزراء: مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشيرا إلى إن إطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.