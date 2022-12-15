الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تحقق 97% من المستهدف وتستمر أعمالها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 97% من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان صباح يوم الأحد الماضي الموافق 11 من ديسمبر الجاري، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم إلى 5 سنوات، مؤكداً استمرار عمل الحملة حتى نهاية اليوم الخميس، لحين الانتهاء من تطعيم كافة الأطفال المستهدفين، وحرصاً من الوزارة على إتاحة فرصة التطعيم لكافة الأطفال الذين كان لديهم أي موانع من تلقي التطعيم.

وأضاف «عبدالغفار» أن المحافظات الأعلى في نسب التغطية كانت (سوهاج، الشرقية، البحر الأحمر، المنيا، القليوبية)، مشيراً إلى أن التطعيمات متوفرة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتمركزة في الميادين الكبرى، ومحطات القطارات والأتوبيسات ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وفي الأسواق، والحدائق العامة، ومواقف سيارات السفر.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى تطعيم الأطفال من خلال فرق طبية مدربة، يصل عددهم إلى 90 ألف شخص، مؤكداً متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.