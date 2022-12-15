المعهد القومي للبحوث الفلكية ينظم ندوة حول التعاون المصري الإيطالي في مجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والمعهد الإيطالي الوطني للفلك، ندوة علمية حول التعاون المصري الإيطالي في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، بحضور لفيف من أساتذة وباحثي الفلك بقاعة المؤتمرات في المعهد، بالإضافة إلى عدد كبير افتراضيًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء الإيطالي الذي يوافق 16 ديسمبر الجاري.

وأشاد السيد ميشيل قوراني السفير الإيطالي في مصر، بالتعاون القائم بين الجانب المصري والإيطالي في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، مشيدًا بالدور التاريخي لعلماء الفلك المصريين، مبديًا استعداد الجانب الإيطالي لدعم مشروع المرصد الفلكي المصري الكبير الذي يقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية حاليًا بعمليات إنشاؤه.

وأشار د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى اسهامات مرصد حلوان ومرصد القطامية الفلكيين، في تصنيف عدد من المجرات الفلكية، وكذا اكتشاف العديد من النجوم المُتغيرة، كما استعرض إمكانيات المعهد في رصد الأقمار الصناعية بداية من عام 1957 وكذلك رصد الحُطام الفضائي الذي أصبح خطرًا يُهدد صناعة الفضاء العالمية.

وتناولت الندوة استعراض الجهود المصرية لإنشاء المرصد الفلكي البصري الكبير، والمُقرر إنشاؤه على أحد القمم الجبلية في محافظة جنوب سيناء، بينما استعرض الجانب الإيطالي إمكانيات الفلك الراديوي الذي يمتكلها ويُديرها المعهد الإيطالي، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية التعاون المُشترك بين الجانبين؛ لإدخال هذا النوع من الأرصاد الفلكية في مصر.

واستعرض د. ماسيمو كابيتشولي أحد أكبر أساتذة الفلك في إيطاليا وأوروبا، تاريخ التعاون بين الجانبين في مجال الأرصاد الفلكية، كما أشاد بخطة المعهد القومي لإنشاء المرصد الفلكي الجديد، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة للمنطقة المُزمع إنشاء المرصد بها خلال مايو الماضي.

وعرض د. أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، رؤية المعهد وخطة إنشاء المرصد الفلكي الكبير، والذي سيتكون من مرآة قُطرها 6.5 مترًا، موضحًا أن المعهد بدأ بدراسات خواص الموقع وتحديد أهم المُحددات الفلكية بهذا المرصد الجديد، حيث أنه سيكون من اكبرالمراصد الفلكية في شمال إفريقيا والوطن العربى، خلفًا لمرصد القطامية الفلكي الذي يحتوي على مرآة قُطرها 74 بوصة.

وانتهت الورشة إلى إصدار عدة توصيات ألقاها د. دومينكو مارتينيز المستشار العلمي بالسفارة الإيطالية بمصر، ومن أهمها زيادة التبادل العلمي بين الجانبين في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء، وتجديد توقيع مُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين المعهد وعدد من المراصد الفلكية الإيطالية والأوروبية.