مدبولى: مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشيرا إلى إن إطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وأشار "مدبولي"، إلي إنه لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا، مؤكداً علي تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، لافتاً إلي حرصنا على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.