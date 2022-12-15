القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة فى نطاق البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر ، حيث وردت معلومات تفيد بإعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة فى نطاق الأسطول الجنوبى .

وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على عدد (113) لفافة من المواد المخدرة ، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

يأتى ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .