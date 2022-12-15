بقرار رئيس الوزراء.. حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة.





وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، على جهوده التى بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتى ساهمت فى إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلى والأجنبى، فى ظل هذه الفترة الحرجة التى تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة. تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

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