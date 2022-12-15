رسميا.. الرقابة الإدارية توقع بروتوكولين مع التعليم العالى والشباب

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية خلال إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، عن توقيع بروتوكلين تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.





حضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية. حيث ان الهيئة تعتبر ممثل الدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد وسيشهد اليوم اطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد. تأتى الاحتفالية والتى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلى قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك كل فئات المجتمـــع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدوليـــة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

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