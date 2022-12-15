نقابة العاملين بالمرافق العامة تشكر السيسى لانحيازه الكامل للعمال

جدة - نرمين السيد - أرسلت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة،اليوم الخميس، برقية موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العمالى الدولى والذى نظمته النقابة خلال الفترة من 10 – 11 ديسمبر 2022 الجارى، بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "دور العمال فى الحوار الاجتماعى وتوفير بيئة عمل آمنة".





يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من رؤساء النقابات العمالية المصرية والعربية والدولية، افتتحوا المؤتمر، فضلا عن المهندس وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، ورؤساء الشركات بالمرافق العامة.

وجاء فى نص البرقية كما يلى:

الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إن جميع الحضور بالمؤتمر يتشرفون بأن يتقدموا لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لانحيازكم الكامل للعمال وتنظيماتهم النقابية، وحرصكم على حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم".

يذكر أن توصيات المؤتمر كانت قد تضمنت 8 مبادئ وأسس رئيسية هى:

إرسال برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته بنجاح مؤتمر المناخ cope 27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرا بحضور قادة وزعماء العالم، ودعم توصيات قمة شرم الشيخ العالمية خاصة بنودها التى دعت فيها العالم الى التكاتف والتعاون لإنقاذ كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوفير بيئة لائقة وخضراء، والإشادة بحزم القرارات الحكومية التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للشعب المصرى وفى القلب منه العمال لمواجهة كل التحديات التى يمر بها العالم.

وجاء فى التوصيات أيضا التأكيد على أن الحوار الاجتماعى الذى نصت عليه الاتفاقيات الدولية هو السبيل الوحيد للاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج وترسيخ مفاهيم وأسس المفاوضة الجماعية الصحيحة، والتأكيد على أن ما يمر به العالم من تحديات وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من ارتفاع عدد العاطلين حول العالم لتصل إلى أكثر 200 مليون عاطل، وحرمان أكثر من 4 مليارات عامل من الحماية الاجتماعية تتطلب المزيد من التعاون الدولى المشترك لمواجهة تلك التحديات، ومطالبة صناع القرار فى الوطن العربى إلى سرعة تحقيق حلم السوق العربية المشتركة.

ودعت التوصيات أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال الى اعتبار التدريب والتوعية والتثقيف ضرورة لصناعة بيئة عمل نظيفة تتوفر فيها كل شروط السلامة والصحة المهنية، وتتوفر فيها أيضا عمالة مدربة وواعية تمتلك من المقومات، حتى لا تصبح فريسة سهلة فى قبضة أهل الشر داخليا وخارجيا، والتأكيد على أن الحوار الاجتماعى بين كافة الأطراف ضرورة لحماية العامل حول العالم من تداعيات سوء الحالة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على العامل البسيط، وما نتج عنها من الارتفاع الجنونى للأسعار، مما يتطلب معه مراعاة تعويضه ببدائل وامتيازات أخرى لمواجهة أعباء الحياة.