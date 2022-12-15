- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة العملية التعليمية داخل المنشآت التعليمية العسكرية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى كل المجالات المختلفة.
وألقى أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية بالكليات العسكرية لإعداد أجيال تتسلح بأحدث ما وصل إليه العلم بكافة المجالات، مما أسهم فى حصول الكلية الحربية على العديد من الشهادات فى مجالات الجودة الشاملة.
كما ألقت الدكتوره سناء راضى ممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلمة أكدت خلالها على التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة وكل منشآتها التعليمية والذى توج بحصول الكلية الحربية على شهادة الاعتماد الأكاديمى بعد استيفائها كل الشروط والمعايير الخاصة بتلك الشهادة.
وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية الحربية، وإهداء درع الكلية لممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
حضر مراسم الاحتفال اللواء أ.ح رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية، وعدد من المسؤولين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكلية الحربية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمى من «جودة التعليم» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.