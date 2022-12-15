الكلية الحربية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمى من «جودة التعليم» (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة العملية التعليمية داخل المنشآت التعليمية العسكرية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى كل المجالات المختلفة.



وألقى أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية بالكليات العسكرية لإعداد أجيال تتسلح بأحدث ما وصل إليه العلم بكافة المجالات، مما أسهم فى حصول الكلية الحربية على العديد من الشهادات فى مجالات الجودة الشاملة.

كما ألقت الدكتوره سناء راضى ممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلمة أكدت خلالها على التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة وكل منشآتها التعليمية والذى توج بحصول الكلية الحربية على شهادة الاعتماد الأكاديمى بعد استيفائها كل الشروط والمعايير الخاصة بتلك الشهادة.



وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية الحربية، وإهداء درع الكلية لممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

حضر مراسم الاحتفال اللواء أ.ح رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية، وعدد من المسؤولين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.