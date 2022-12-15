مدبولى: نحظى بدعم القيادة السياسية لمحاربة جميع أشكال الفساد

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، كما تم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرصا من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وأضاف مدبولى، لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادى بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا، وتطوير المؤشر العام للفساد الإدارى وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وتابع مدبولى، نحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتى وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، وحريصون على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.