حياة كريمة تغير وجه قنا: وحدة طب أسرة ومحطة رفع صحي ومدرسة بقرية أبو مناع قبلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - أعمال حياة كريمة لا تتوقف في محافظات الصعيد وقراها لخدمة الأهالي والقرى الأكثر احتياجا.

وقالت صفحة حياة كريمة «النهاردة في مؤسسة حياة كريمة في محافظة قنا، فريقنا قام بزيارة لمركز دشنا وبالتحديد في قرية أبو مناع قبلي، علشان نتابع آخر المشروعات اللي تمت واتنفذت لخدمة أهالينا».

وأضافت «المشروعات دي بقى هي: وحدة طب الأسرة واللي تم انشاءها عشان تكون في خدمة كل الأهالي في القرية للكشف الدوري والعلاج، مشروع تنمية الأسرة والطفل، وبيضم وحدة تضامن اجتماعي، حضانة أطفال بحديقة ألعاب، مشغل ومعرض لمنتجات المشغل وده بهدف التمكين الاقتصادي للنساء وإشراكهم فى سوق العمل، كمان محطة رفع الصرف الصحي، وتحويلات الكهرباء الجديدة واللي تمت على أعلى مستوى».

وتابعت «كمان في قطاع التعليم زار الفريق مدرسة الفاوية الابتدائية والفاوية الإعدادية واللي تم تسليمهم علشان يكونوا في خدمة وتعليم أبناء القرية. ولسه المشروعات مستمرة في القرية وهيتم إن شاء الله تنفيذ مشروع البريد المصري في المرحلة الجاية».