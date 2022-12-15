حياة كريمة في سوهاج.. حوار مجتمعي ولقاء جماهيري حاشد بقرية نزلة القاضي استعدادا للمرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - استعدادا للمرحلة الثانية من حياة كريمة بسوهاج، تم عقد حوار مجتمعي ولقاء جماهيري حاشد بقرية نزله القاضي لمراكز :اخميم وطهطا، للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب حياه كريمة بسوهاج، د. هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة، أ/عامر عوض رئيس مجلس مدينه طهطا، ا/اشرف عبدالحميد رئيس مجلس قروي نزله القاضي، ومتطوعي المؤسسة،ط والقيادات المعنية بالقرية والقرى المجاورة،وبحضور ما يقارب من ٢٥٠٠ مواطن.

قال السيد العقيد محمد كمال إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة في قرية الصفيحه دائرة مركز طهطا ،بدوره اكد د. هشام الحداد على أن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لكافة طلباتهم واقتراحاتهم، مع تبادل الآراء والرؤى بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في القرية وجميع القرى المجاورة.