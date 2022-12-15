وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول زيارة المدير التنفيذي لمركز سميث الأمريكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول زيارة الخبير الأمريكي د. تيريك تيدويل المدير التنفيذي لمركز سميث للابتكار التكنولوجي بجامعة جونسون سي سميث بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، لمقر المعهد.

أشار التقرير إلى أن الزيارة بدأت بجولة تفقدية للمعهد والإنشاءات ومباني المدينة العلمية الجاري إنشائها، ومعرض المخرجات البحثية بالمعهد، وكذلك المعامل المركزية، ومنها: معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع البطاريات، معمل جهاز XRD، معمل قياس الموجات الميلليمترية، معمل قياس الامتصاص النوعى، معامل النمذجة، فضلًا عن زيارة الجناح الخاص بحاضنة الشركات الناشئة والاطلاع على منتجات ومخرجات تلك الشركات، كما ألقى د. تيريك محاضرة لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد بعنوان "تعزيز الابتكار وريادة الأعمال: مصر تبتكر".

وأوضحت د. شيرين إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار نقل الخبرة العالمية في ضوء تبنى الوزارة لإنشاء مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا، وتفعيلًا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال والمدن العلمية، وآليات التسويق لمخرجات البحث العلمى والتكنولوجيات الواعدة من خلال تحديد الأسواق المناسبة، وجذب الشركاء من الصناعة والشركات العالمية ورجال الأعمال الذين يمكنهم مواصلة تطوير وتصنيع المنتجات، والتعرف على احتياجات المستهلكين، موجهة الشكر للسيد الوزير، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بمصر، على مجهوداتهم في دعم العلاقات المصرية الأمريكية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حرص المعهد على استمرار التواصل مع الخبير الأمريكي؛ للاستفادة من خبراته لوضع منظومة أداء لمدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، والمساهمة في تقييم الأعمال باستخدام بطاقة الأداء المتوازن Balance Scorecard (BSC)، وكذلك وضع مقترح للأسلوب الأمثل لمنهجية التشغيل للمدينة العلمية.

ومن جانبه، أعرب الخبير الأمريكي د. تيريك تيدويل عن سعادته لزيارة معهد بحوث الإلكترونيات بما يشمله من إمكانات بحثية وعلمية يتفرد بها المعهد في مجال صناعة الإلكترونيات، مشيدًا بالمعامل المتخصصة وتجهيزاتها المتقدمة التى من شأنها خدمة قطاعات الدولة المختلفة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، كما أشاد بالموقع الجغرافي للمعهد وقربه من مطار القاهرة والشركات الصناعية المتخصصة بالمنتجات الإلكترونية، مؤكدًا على تميز مصر بوجود مناخ آمن، وقوة بشرية ضخمة تساهم في دعم وتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية.