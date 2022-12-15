وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر بالإمارات والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - السفيرة سها جندي: حريصون على التنسيق مع مختلف الجهات لتيسير تحويلات المصريين بالخارج

الرئيس التنفيذي لبنك مصر بالامارات: فروعنا حلقة وصل بين الاقتصاد المصري واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كافة وسوق دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة

خلال جولتها الخارجية الثانية إلى الإمارات العربية المتحدة، يرافقها وفد من مؤسسات الدولة، قامت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة بنك مصر الفرع الرئيسي في دبي، للتعريف بما يقدمه البنك من خدمات للمواطنين المصريين بالخارج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة للجاليات والوفد الرسمي للوزارة، حيث استقبلهم خالد البيلي الرئيس التنفيذي بنك مصر، بالإمارات العربية المتحدة، وأحمد اسماعيل مدير شبكة فروع الإمارات، وأحمد حسين ذكري نائب رئيس أول مدير الإدارة القانونية، وحسام السيد مدير فرع دبي ومحمد أحمد الرفة، مدير فرع الشارقة

وأشادت السفيرة سها جندي بالتنسيق الدائم وبجهود الأستاذ محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك الوطنية، واتاحة كافة الخدمات لعملاء البنك من أبناء الجالية المصرية هناك، مثل فتح وإدارة الحسابات، التحويلات المالية والتمويل العقاري بضمان الودائع، وخطط التمويل العقاري بتسهيلات بنكية متميزة لعملاء البنك، بالإضافة لخدمات الشركات المتعددة

وأثنت وزيرة الهجرة علي تفوق فروع بنك مصر فى أنحاء الإمارات والمتواجدة منذ ما يزيد عن 40 عاما، مثمنة التميز في الأداء المصرفي للبنوك الوطنية، وتدعيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، حيث يحرص البنك على تقديم خدماته من خلال 4 فروع في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم افتتاح الفرع الخامس قريبًا في business-bay قلب منطقة المال والأعمال ليكون أحد أكبر الفروع لخدمة المصريين بالخارج.

ووجهت السفيرة سها جندي الدعوة للمصريين بالخارج في الاستفادة من الشهادات الادخارية الدولارية التي تقدمها البنوك الوطنية بفائدة غير مسبوقة، مشيدة بخطط التوسع في الخارج لتسهيل فتح حسابات لمواطنينا ، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ودورهم في توفير العملة الصعبة وزيادة التحويلات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أهمية ما يحدث من تطور مرتبط بالتوسع في التسهيلات الإليكترونية المقدمة لتيسير تحويلات المصريين بالخارج بجانب التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لتيسير وصول التحويلات إلى الأسر داخل الوطن في القرى والنجوع، ضمن خطط التحول الرقمي للدولة المصرية، عبر التنسيق بين البنوك الوطنية وهيئة البريد المصرية وشركات الخدمات المالية في مصر.

وأدارت السفيرة سها جندي نقاشًا مع الحضور حول التيسيرات الجديدة المقدمة في استقدام سيارة للمصريين بالخارج بإعلان مجلس الوزراء الغاء شرط توفير رصيد القيمة الجمركية في الحساب الشخصي قبلها بثلاثة أشهر، إضافة لبحث آليات تعزيز استثمارات المصريين بالخارج، والاستماع لرؤيتهم في إنشاء الشركة المساهمة استجابة لطلبهم خلال مؤتمر الكيانات، خاصة أن ممثلي بنك مصر في الإمارات يتمتعون بخبرة جيدة في مجال المال والأعمال ويمكنهم أيضا نقل رؤية العملاء من المصريين بالإمارات، كما تضمنت المناقشات دعم مناخ الاستثمار في مصر وسبل التطوير وتحفيز استقطاب الاستثمار الأجنبي.

ومن ناحيته، أوضح خالد البيلي الرئيس التنفيذي بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة، أن فروع بنك مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل كهمزة وصل بين الاقتصاد المصري واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كافة وسوق دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص عبر تقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية لعملاء البنك من الأفراد والشركات والمؤسسات وإدارة الثروات.

وقال "البيلي" إن عملاء البنك يتمتعون بمختلف الخدمات للأفراد مثل فتح وإدارة الحسابات، التحويلات المالية والتمويل العقاري. بالإضافة لخدمات الشركات المتعددة وذلك عن طريق فروع البنك فى أنحاء الإمارات منذ ما يزيد عن 40 عاما من التميز في الأداء المصرفي ولعب دور مفصلي في تدعيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، مؤكدًا أن عملاء البنوك الوطنية من أبناء الجالية المصرية في الإمارات يمكنهم أيضًا الاستفادة من خدمات بنك مصر بفروعه المختلفة في أنحاء الإمارات، وفقا لبروتوكول التعاون بين البنوك الثلاثة، مشيرًا إلى أن البنك أتاح شهادات ادخار بعوائد تتجاوز 17%، وهو ما يمثل استفادة كبيرة للمواطنين.

واستعرض الحضور ما شهده بنك مصر الإمارات من طفرة فى نمو حجم الأعمال والإيرادات فى الآونة الأخيرة على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وما حدث من تطور كبير في تحديث وتنويع خدماته عبر فروعه الخمسة ومختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل موقع www.Banquemisr.ae بالإضافة لتطبيق البنك للهواتف الذكية BM UAE وأجهزة الصراف الآلي، أيضا يمكن التواصل مباشرة مع البنك على رقم مركز الاتصال المجاني 800BMUAE

وفي ختام اللقاء منحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة درع الوزارة لخالد البيلي رئيس فرع بنك مصر في دبي، كما قدم لسيادتها تكريما باسم بنك مصر بالامارات العربية المتحدة ،تقديرا لما تبذله من جهود لدعم الجاليات المصرية حول العالم، والتعاون لتعزيز التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج.