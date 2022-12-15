”القوى العاملة”:62 شركة خاصة في 15 محافظة تعلن عن 4510 فرصة عمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - الوزير حسن شحاتة يوجه "المديريات" بالمتابعة والتأكد من استلام راغبي العمل" الوظائف"

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظيفة خالية،في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا ،فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري ، ويناير 2023 ..

وجاء في بيان عن الوزارة أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" ،تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، الدقهلية ، دمياط، شمال سيناء ، جنوب سيناء، قنا، أسيوط ، سوهاج ، المنوفية ، الجيزة ، السويس ، والإسكندرية .. وفي التخصصات الاتية : مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا – زراعى ) ، ومشرفين ، ومدير فرع ، ومحاسبين منهم 5 % ، وبائعين ، وعمال إنتاج ، ومندوبين مبيعات ، وسائقين ، وكافة المهن الفنية ، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم ، واخصائيين تمويل وقروض، وتمويل ، ومدرسين ، وموارد بشرية وكافة تخصصات وظائف الفندقة ، وتخصصات أخرى .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"،إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها .