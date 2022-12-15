جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الشراكة المصرية مع الولايات المتحدة، قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.





وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى: نتطلع للارتقاء بشراكتنا مع واشنطن وفق الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة"، أن الرئيس السيسى أعرب خلال لقائه بعدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى على هامش مشاركته فى أعمال القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية ب‍واشنطن، عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكة استراتيجية ومتينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد السيسى أن العلاقات مع أمريكا استراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.