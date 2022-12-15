الرقابة الإدارية: دعم السيسى لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات صحفية، على هامش احتفالية الهيئة، الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسى واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته، موضحا أن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة كافة الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى أفضل سبل مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، واهتمامنا ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصرى من أخلاقيات، وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمى واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات.

وقال القائم بالأعمال أن "البنية المعلوماتية" مشروع قومى ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وحرصنا على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية، موضحا أن الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة فى مجالات عمل الهيئة.

وقال أطلقنا برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة فى هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص، وطورنا أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجى الجامعات الحكومية والدولية، وضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

وقال، الدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار فى البشر والأعضاء والنقد الأجنبى والاحتيال الرقمى، وتم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولى لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية، وبلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية.

وأشار عمرو عادل إلى أن الدولة حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم انجازه لينعكس ذلك فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التى يصدرها البنك الدولى، وتطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن تنظيم المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية فى المجالات ذات الصلة، وانتخب مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.

وتابع، طورت هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات الدليل العملى لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، والنهج التشاركى فى إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين لتليق بمكانة مصر، ونعاهد الجميع أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها.