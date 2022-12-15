«معلومات الوزراء» يستعرض جهود صندوق مصر السيادى خلال 2021

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره مركز المعلومات حول "الصناديق السيادية والتنمية المستدامة" تناول من خلاله مفهوم ونشأة الصناديق السيادية والهدف منها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تناول صندوق مصر السيادى، من حيث نشأته والهدف منه وجهوده، بالإضافة إلى أهم التجارب الدولية الناجحة للصناديق السيادية.

وأوضح التقرير أنه الصندوق قام بالعديد من الأنشطة فى عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار فى صندوق التعليم الذى يسعى لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار فى مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمى، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة فى محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات، والتوسع فى مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن صندوق مصر السيادى أنشئ بغرض خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة للدولة، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الاستثمار فى القطاعات الهامة مثل توطين وتعميق الصناعة والتحول الرقمى وخلق كيانات رائدة فى شتى المجالات، كما يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، نظرا لأن لديه قانونا خاصا به، والذى يمنحه المرونة فى الاستثمار دون التقيد باللوائح الحكومية، كما يساعد الصندوق على تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة.

ولفت التقرير إلى أن أولويات خطة صندوق مصر السيادى الاستثمارية تتمثل فى تعظيم العوائد من أصول الدولة من خلال إدارة تلك الأصول وتطويرها، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، كما يعد جذب المستثمرين الأجانب أو المحليين من أهم أولويات تلك الخطة، وبالفعل نجح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتم توقيع عدة اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة، وشهدت الدولة بداية انطلاق النشاط الاستثمارى للصندوق، مع عقد الشراكات الاستثمارية على كل المستويات، سواء المحلية أو العربية أو الدولية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، والتى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة.

وتمت الإشارة إلى إنشاء خمسة صناديق فرعية لصندوق مصر السيادى، وتتمثل فى صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى، وصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، وصندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وتوقع أن يستمر الصندوق فى تحقيق المزيد من النجاحات فى ظل تعدد المشروعات الجارى دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويوجد لديه 44 مشروعا جار دراستها فى 7 قطاعات مختلقة بإجمالى قيمة استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه، كما يدعم خطة الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة لقناة السويس وبعض الشركات العالمية المتخصصة؛ لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مساعى الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

كما استطاع صندوق مصر السيادى أن يرسخ مكانته كشريك استثمارى متميز من خلال تعاونه مع مؤسسات دولية، حيث انضم الصندوق إلى عدة تحالفات وتكتلات دولية رغم حداثته وصغر حجم رأس ماله مقارنة بالصناديق السيادية العالمية الأخرى، ويعد الصندوق عضوا فى المنتدى العالمى لصناديق الثروة السيادية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادى والسياسى عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.

وأوضح التقرير أن الصناديق السيادية تعتبر أحد أدوات التمويل المبتكر والتى ظهرت نتيجة سعى الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لفوائض مالية، ورغبة هذه الدول فى استثمار فوائضها المالية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتعود نشأة هذه الصناديق إلى عام 1953، عندما تم إنشاء صندوق الكويت السيادى بغرض استثمار إيرادات النفط، وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من نضوب الموارد، وتبعها صندوق معاشات التقاعد الحكومى بالنرويج عام 1990، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم حتى بلغ عددهن نحو 172 صندوق سيادى حتى عام 2022.

وأشار التقرير إلى تنوع الصناديق السيادية وفقا للهدف الأساسى من إنشائها، ومصادر تمويلها، حيث يتم تقسيم الهدف الأساسى لإنشاء الصناديق السيادية إلى 3 أقسام؛ صناديق الاستقرار، والتى تسعى إلى حماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، وصناديق الادخار والتى تهدف إلى تحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة، وصناديق التنمية وهى تسعى إلى تحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة.

وفيما يتعلق بتصنيف الصناديق السيادية وفقا لمصادر تمويلها، فيتم تقسيمها كالآتى؛ صناديق المواد الأولية وتمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال فى الصندوق الكويتى (KIA)، وصناديق فوائض المدفوعات الجارية، ويمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزى، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين، وصناديق عوائد الخصخصة والممتلكات العامة والتى تمثل عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادى.

وسلط تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أهداف الصناديق السيادية والتى تتمثل فى تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النمو المستدام، وتحقيق أهداف استراتيجية سياسية واقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وحماية الاقتصاد والموازنة العامة، كما تتمثل مميزات الصناديق السيادية بأنها تسعى إلى استثمار الفوائض المالية، وتختلف عن صناديق المعاشات العمومية فى أن موارد صناديق المعاشات تأتى من اشتراكات الأفراد بهدف تمويل معاشات الأجيال المقبلة، كما تختلف الصناديق السيادية عن المؤسسات فى أن المؤسسات تخضع للقانون التجارى، وتهدف بالأساس إلى تقديم السلع والخدمات، وفى المقابل تعد الوظيفة الأساسية للصناديق السيادية استثمار الأصول المالية.

وأشار التقرير إلى إطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة أممية للتنمية، التزمت من خلالها كل دول العالم الأعضاء فى المنظمة الدولية بتحقيق نحو 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومع ذلك تواجه هذه الدول نقصا بالغا فى الموارد المالية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف، كما تفاقمت المشكلة نتيجة لتداعيات كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقد قدر حجم الفجوة التمويلية للدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى نحو 500 مليار دولار أمريكى سنويا، وعليه تسهم الصناديق السيادية فى التغلب على نقص الاستثمارات طويلة الأجل، وبالتالى تعتبر صناديق الثروة السيادية مصدرا رئيسا لرأس المال ولديها القدرة على الاستثمار فى المدى الطويل فى القطاعات التى تحتاج هذه الاستثمارات، ومع ذلك، هناك عدد من المشكلات التى تعوق تدفق رأس المال إلى قطاعات التنمية المستدامة، وتتمثل أبرزها فى كيفية إنشاء الصناديق والعمليات المتضمنة فى إجراء الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن عدد الصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 172 صندوقا فى 87 دولة، وذلك حتى عام 2022، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة فى العالم تستحوذ على صناديق سيادية بنحو 23 صندوقا، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صناديق سيادية، ثم الصين بـ6 صناديق سيادية، وأستراليا 5 صناديق، وكندا 4 صناديق، والسعودية والكويت وروسيا بصندوقين بكل دولة منهم، فيما تمتلك مصر صندوقا سياديا واحدا.

وأوضحت مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) فى تقريرها السنوى لعام 2022 أن حجم استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم قد سجل نحو 10.5 تريليون دولار أمريكى فى عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.7 تريليون دولار أمريكى بحلول عام 2030.

وذكر التقرير أن حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية شهد ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوى فى عام 2021، وتجاوز حاجز الـ 10 تريليونات دولار أمريكى لأول مرة فى التاريخ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وانتعاش أسعار النفط، والتى أدت إلى التوسع فى استثمارات صناديق الثروة السيادية عالميا.

وجاء صندوق التقاعد النرويجى فى المركز الأول بين الصناديق السيادية وفقا لحجم الاستثمارات، والتى بلغت نحو 1.332 تريليون دولار أمريكى، تليه شركة الصين للاستثمار بحجم استثمارات بلغت نحو 1.222 تريليون دولار أمريكى، وفى المركز الثالث جاء جهاز أبو ظبى للاستثمار بحجم استثمارات بلغت نحو 829 مليار دولار أمريكى.

و استحوذ قطاع التكنولوجيا على النصيب الأكبر من الاستثمارات التى تم توجيهها من قبل الصناديق السيادية، وذلك بنحو 22% فى عام 2021، مقارنة بنحو 10% فى عام 2016، يليه قطاع العقارات بنحو 18% فى عام 2021، مقابل نحو 27% فى عام 2016، ثم قطاع البنية التحتية بنحو 15% فى عام 2021، مقابل نحو 24% فى عام 2016.

وعلى مستوى الوطن العربى، جاء جهاز أبو ظبى للاستثمار فى المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار فى عام 2021، تليه الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية بحجم استثمارات بلغ نحو 693 مليار دولار فى عام 2021، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودى بحجم استثمارات بلغ نحو 480 مليار دولار، وجاء صندوق مصر السيادى فى المركز الرابع عشر عربيا بحجم استثمارات بلغ نحو 11 مليار دولار.

وتطرق التقرير إلى إبراز عدد من التجارب الدولية الناجحة فى التعامل مع الصناديق السيادية، ومنها؛ "النرويج" وقد جاء صندوق التقاعد الحكومى لها فى المركز الأول بحجم استثمارات بلغ نحو 1.332 مليار دولار أمريكى خلال عام 2022، وقد استحوذ قطاع الأسهم على النصيب الأكبر من استثمارات صندوق التقاعد الحكومى بالنرويج بنحو 68.5% بنهاية النصف الأول من عام 2022، يليه السندات بنحو 28.3%، وجاءت العقارات فى المركز الثالث بنحو 3%، وفى المركز الرابع والأخير حصل قطاع الطاقة المتجددة على نصيب بلغ 0.1%.

أما "الصين" فقد أتت مؤسسة الاستثمار الصينية فى المركز الثانى بين الصناديق السيادية عالميا بحجم استثمارات بلغت نحو 1.222 مليار دولار أمريكى، وقد تم تأسيس مؤسسة الاستثمارات الصينية (CIC) فى 29 سبتمبر 2007 كصندوق ثروة سيادى صينى تم تأسيسه وفقا لقانون الشركات الصينى، برأس مال مسجل قدره 200 مليار دولار، وقد تم تأسيس الشركة بهدف تنويع حيازات العملات الأجنبية فى الصين، وتحقيق أقصى عوائد لمساهميها فى حدود تحمل المخاطر المقبولة.

وفى الإمارات، جاء جهاز أبو ظبى للاستثمار فى المركز الثالث بين الصناديق السيادية عالميا بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار أمريكى، وقد تم تأسيس جهاز أبو ظبى للاستثمار عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبو ظبى عبر منهجية محكمة، ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل، ويمتلك الجهاز محفظة متنوعة للغاية تغطى مناطق جغرافية متعددة وفئات وأنواع مختلفة من الأصول؛ مما يمكنه من تحقيق عائدات ثابتة وطويلة الأجل خلال دورات الأسواق، ويوزع الصندوق استثماراته على عدة مناطق، وقد استحوذت أمريكا الشمالية على نسبة تتراوح بين (35%-50%) من إجمالى الاستثمارات، تليها أوروبا بنسبة (20% - 35%)، ثم الأسواق الناشئة (15% - 25%)، وأخيرا آسيا المتقدمة (5% - 15%).

فيما يأتى صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى المركز الثامن بين الصناديق السيادية عالميا بحجم استثمارات بلغ نحو 480 مليار دولار أمريكى فى عام 2022، ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، واتخذ عدة آليات ممنهجة، أسهمت فى خلق العديد من القطاعات الواعدة، وخلق فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة ترتكز بالأساس على الاستثمار على المستوى المحلى والدولى؛ نظرا لأنه أحد أكبر الصناديق السيادية فى العالم، حيث تمكن الصندوق من إنشاء 55 شركة فى 13 قطاعا استراتيجيا، واستحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وبلغ حجم الأصول تحت إدارة الصندوق نحو 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022.

واستطاع الصندوق أن يطور ست محافظ استثمارية؛ منها: أربع محافظ محلية، واثنتان عالميتان. وتتمثل هذه المحافظ فى كل من: محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، ومحفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى، ومحفظة الاستثمارات فى المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات فى الشركات السعودية.

وتتمثل مصادر تمويل الصندوق فى ضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والقروض وأدوات الدين، والأرباح المحتجزة من الاستثمارات.