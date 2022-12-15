ننشر الإطار العام لتنفيذ ومتابعة استراتيجية مكافحة الفساد 2022-2030

جدة - نرمين السيد - 1- المدى الزمنى لتنفيذ الاستراتيجية

جاء الإصدار الثالث من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2030 مختلفا عن الإصدارين الأول والثانى ليكون أطول أجلا مغطيا ثمانى سنوات كاملة، واتجهت مصر لتبنى استراتيجية طويلة المدى لتتسق مع تحقيق الأهداف الوطنية المنصوص عليها فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود خطة طويلة المدى تتسم بالاستقرار والمؤسسية.

وفى الوقت نفسه تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة للتغيرات العالمية المتسارعة، كما ارتأت الدولة المصرية فى هذا الإصدار من الاستراتيجية ضرورة العمل على بناء ثقافة مجتمعية واعية رافضة للفساد؛ وهو الأمر الذى يتطلب العمل عليه وفق نهج طويل الأجل يتسم بالاتساق والاستمرارية فى البرامج الموجهة لتنفيذه.

وينبثق من هذه الاستراتيجية خطط تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية.

وتغطى الخطة التنفيذية متوسطة المدى الأولى الفترة من 23ـ 2-2026، أما الثانية فتغطى الفترة من 27ـ2ـ2030

2ـ الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية

يعد النهج التشاركى الذى جرى اتباعه خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2030 هو نفس النهج القائم على تنفيذ الاستراتيجية، والوقاية من الفساد ومكافحته لا تتطلب فقط مشاركة جهود أصحاب المصلحة كافة، وإنما تتطلب أيضا الإيمان بأهمية الوقاية من الفساد فى الدفع بعجلة التنمية.

وانعكس هذا النهج التشاركى الشامل فى التوسع فى أعداد الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية مقارنة بالإصدارين الأول والثانى، من أجل العمل على خلق بيئة رافضة للفساد بكل أشكاله.

وتتمثل الجهات المعنية بالتنفيذ فى جهات إنفاذ القانون. والوزارات. والمحافظات. والجامعات.

ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وجهات أخرى مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وغيرها من الجهات.

3ـ عملية متابعة الاستراتيجية وإعداد التقارير

لضمان التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة سيتم تحديد نقطة اتصال لكل جهة من الجهات المعنية بالتنفيذ على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال نظام الكترونى للمتابعة يمكن من خلاله متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية والتعرف على فعالية تنفيذ هذه الإجراءات.

وتقوم هيئة الرقابة الإدارية والمعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بإعداد تقارير دورية بالتقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية وفقا لمؤشرات قياس الأداء، وعرضها على اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة مجلس الوزراء ونشرها.

كما عرضت الهيئة منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وفى مارس ـ يونيو 2022 كانت مرحلة التقييم والتحليل، وفى يوليو ـ أكتوبر 2022 مرحلة الصياغة، وفى نوفمبر 2021 ـ ديسمبر 2022 مرحلة الانطلاق.

وتعتبر الهيئة، ممثل الدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، وسيشهد اليوم انطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

وتنظم هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلى قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتين تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.