المحاكم الدستورية العربية تثمن إنجازات السيسى ومواقفه من قضايا حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أعرب رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواقفه الثابتة من قضايا الحرية وحقوق الإنسان وإنجازاته فى سبيل تأمين العدالة والمساواة.





جاء ذلك فى رسالة بعث بها رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء أعمال اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والتى انعقدت بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام؛ حيث تحتضن المحكمة الدستورية العليا المصرية مقر الاتحاد. ونوه رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينتهج سياسة متوازنة أرسى دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، داعين الله عز وجل أن يبارك خطواته على الساحات العربية والإقليمية والدولية لفتح آفاق واعدة أمام الأمة العربية. وتقدم المشاركون بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى لما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإحساس الصادق بالأمن والأمان فى ربوع البلاد خلال اجتماعهم بالقاهرة.

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