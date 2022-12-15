حوار مجتمعى بسوهاج استعدادا للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك للاستماع لآراء أهالى مراكز أخميم وطهطا ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى المقرر تنفيذها فى جميع القطاعات.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب حياه كريمة بسوهاج، هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة، عامر عوض رئيس مجلس مدينة طهطا، أشرف عبدالحميد رئيس مجلس قروى نزله القاضى، ومتطوعى المؤسسة، والقيادات المعنية بالقرية والقرى المجاورة وبحضور ما يقارب من 2500 مواطن.

وقال العقيد محمد كمال، إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة فى قرية الصفيحه دائرة مركز طهطا.

بدوره أكد هشام الحداد على أن اللقاء هدفه إشراك الأهالى فى المبادرة من خلال الاستماع لكافة طلباتهم واقتراحاتهم، مع تبادل الآراء والرؤى بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى القرية وجميع القرى المجاورة.