الرقابة الإدارية تعلن نتائج متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة، أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهى كالآتى:

1.إصدار تشريعات جديدة أبرزها قوانين الخدمة المدنية - الاستثمار - التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وإجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العام الأجنبى - قانونا الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية بإضافة مواد للتصالح مع المتهم فى جرائم العدوان على المال العام وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحيث تبدأ بعد ترك الخدمة.

2.الانتظام فى إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد الإدارى بالتعاون بين الهيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

3.إصدار المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة 37001 ISO.

4.إعداد وإصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

5.إعداد وإصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهنى لشركات القطاع الخاص بالتعاون بين الهيئة والجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB أحد منظمات المجتمع المدنى.

6.إعداد وإصدار الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى بالتعاون بين الهيئة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، وقد قامت وزارة التعليم العالی بنشره على مستوى كافة جامعات الجمهورية.

7.تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.

8.قيام هيئة الرقابة الإدارية باقتراح العديد من التعديلات فى التشريعات المعنية بمنع مكافحة الفساد.

9.إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.

10.تشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلى واختيار عدد 39 رائدة ريفية على مستوى الجمهورية لتفعيل دورهم فى نشر الوعى بمخاطر الفساد على مستوى محافظات الجمهورية.

كما عرضت الهيئة منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وفى مارس ـ يونيو 2022 كانت مرحلة التقييم والتحليل، وفى يوليو ـ أكتوبر 2022 مرحلة الصياغة، وفى نوفمبر 2021 ـ ديسمبر 2022 مرحلة الانطلاق.



وتعتبر الهيئة، ممثل الدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، وسيشهد اليوم انطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

وتنظم هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلى قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتين تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.