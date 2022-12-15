جدة - نرمين السيد - وأشار فريق "حياة كريمة" إلى أن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها تمثلت فيما يلى: - وحدة طب الأسرة والتى تخدم كل الأهالى فى القرية للكشف الدورى والعلاج. - مشروع تنمية الأسرة والطفل، ويضم "وحدة تضامن اجتماعى، حضانة أطفال بحديقة ألعاب، مشغل ومعرض لمنتجات المشغل وده بهدف التمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل".

- محطة رفع الصرف الصحى، وتحويلات الكهرباء الجديدة تمت على أعلى مستوى. - مدرسة الفاوية الابتدائية والفاوية الإعدادية والتى تم تسليمهما للدخول إلى الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد. ولفت فريق "حياة كريمة" إلى أنه جار تنفيذ مشروع البريد المصرى فى المرحلة المقبلة للمبادرة بالقرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجازات «حياة كريمة» فى قرية أبو مناع قبلى بمحافظة قنا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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