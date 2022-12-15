«مكافحة الفساد».. فيلم تسجيلى خلال احتفالية اليوم العالمى بالرقابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بداية احتفالية الهيئة، الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

وتعتبر الهيئة، ممثل الدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، وسيشهد اليوم انطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

وتنظم هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

تأتى الاحتفالية والتى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلى قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتين تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.