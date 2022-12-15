وزيرة الهجرة تشيد برعاية الجالية المصرية فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة حصة بنت عيسى بوحميد، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم صالح الجالية المصرية بالإمارات، وذلك على هامش جولتها الخارجية الثانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعربت الوزيرة بحسب بيان، اليوم الخميس، عن شكرها للوزيرة الإماراتية، لحرصها على التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الهجرة، والعمل سويا فى الملفات المشتركة وذات الصلة، وعلى رأسها شئون الجالية المصرية هناك.

وناقش الجانبان وضع الأرض المخصصة للنادى المصرى بأبو ظبى، كون وزيرة الدولة للهجرة المسئولة عن أندية الجاليات هناك، للعمل سويا على إنهاء الإجراءات لإعادة الأرض التى كانت مخصصة من قبل للنادى، بما يخدم صالح الجالية وفق المعايير والمتطلبات التى وضعتها دولة الإمارات، وهو ما استجابت له وزيرة التنمية المجتمعية بالوعد بدراسة الموقف وبحث إمكانية إعادة الأرض أو تخصيص أرض جديدة يقام عليها ناد للجالية المصرية بأبو ظبى.

ورحبت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقارب وتنسيق على كافة المستويات، ويمثل ذلك ركيزة لتحقيق تعاون أشمل فى مختلف المجالات، بما فيها تبادل الخبرات فى موضوعات العمل المشتركة.

واستعرضت الوزيرة أنشطة عمل الوزارة المختلفة خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المجتمعية وما يتعلق بذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة وكذلك دعم المواطنين المتواجدين على الأراضى الإماراتية، مشيرة إلى وجود مصاهرة بين المصريين والإماراتيين، مما يضعهم فى إطار الاستفادة بشكل مباشر من الجهود التى تقوم بها الوزارة تجاه المواطنين، حيث إنهم يحصلون على الدعم المالى المقدم للأسر، لأنهم يعتبرون المصريين متواجدين فى بيتهم، وهذا انعكاس لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما أشادت بالسيرة الذاتية للوزيرة، والاستفادة من خبراتها الكبيرة فى ملفات حقوق الإنسان وتمكين المرأة، ومشاركتها فى إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتفاوضها باسم 135 دولة ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الإمارات تعمل على ملف تمكين المرأة بشكل كبير، وهناك مساع مستمرة لأن تحصل المرأة على حقوقها كاملة فى المجتمع الإماراتى، بصفتها عضو لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة وحضورها لاجتماعات اللجنة فى چنيف.

وأعربت عن فخرها بانتماء مصر للعالم العربى؛ لما تمتلكه من إرث حضارى وثقافى عظيم، حيث إنها تعتز بالحضارة والثقافة المصرية، وسعادتها بحضور الاحتفال العظيم لموكب المومياوات الملكية وكذلك قامت بزيارة المتحف القومى للحضارة، مضيفة أن حب مصر باق فى نفوسنا، فهى وصية الشيخ زايد لكل الإماراتيين.

وشهد اللقاء الاتفاق على التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارتين والسفارة المصرية بالإمارات، للتعامل مع أى نوع من التحديات قد تواجه المصريين هناك.

وفى ختام اللقاء أهدت الوزيرة، درع وزارة الهجرة، لوزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، تقديرا لجهودها.

والتقت وزيرة الهجرة أحد المستثمرين الإماراتيين، وهو مستثمر مشارك فى بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديدة، مؤكدة دعمها الكامل لجهوده، وتذليل أى تحديات يواجهها بالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر.